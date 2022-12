Flugzeugunglück:

Unter Strom

Ein 65-jähriger Pilot und sein 66-jähriger Passagier haben im US-Bundesstaat Maryland den Sturz ihres Kleinflugzeuges in eine Hochspannungsleitung schwer verletzt überlebt. Stundenlang mussten die beiden Männer um ihre Rettung bangen, während das Flugzeug in rund 30 Metern Höhe in einem Strommast festhing. Die Maschine hatte sich dort aus bisher ungeklärter Ursache am Sonntagabend (Ortszeit) verfangen. Hunderte Schaulustige hatten sich versammelt, um die Rettungsaktion zu beobachten. Zeitweise seien rund 100.000 Haushalte ohne Strom gewesen, hieß es.