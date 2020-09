In den Supermärkten gibt’s seit August Lebkuchen und Dominosteine. Nun denn, könnte man da sagen, man muss das ja nicht kaufen. Man kann dran vorbeigehen, schnurstracks zum Schoko-Kokos-Eis, zum Waldmeister-Sprudel oder sonstwo hin. Das geht, da sagt keiner was, das gibt auch die Gesetzeslage durchaus her. Dennoch scheint die Präsentation von Weihnachtsware kurz nach dem kalendarischen Ende des Sommers für viele eine ungeheurere Provokation darzustellen.

Heiliger Zorn

Statt die Zimtsterne einfach zu ignorieren, geraten Einkäufer unvermittelt in Rage, zeigen mit dem Finger auf die verfrühten Weihnachtsposten, brüllen erbost. „DAS gib’s ja wohl nicht!“, „DIE haben sie doch nicht mehr alle!“, „SO WAS gehört verboten!“, hauen sie dem eingeschüchterten Spekulatius um die Ohren. Die Printen ducken sich flach in die Packung, um nur ja nicht dem heiligen Zorn zum Opfer zu fallen. „Wie soll denn DA Weihnachtsstimmung aufkommen!?“, schreien die Kunden, und man kann von Glück sagen, dass noch keiner den Weihnachtsstand umgeschmissen und mit den Sommer-Trekking-Sandalen die Schokokugeln atomisiert hat. Bisher jedenfalls noch nicht.

Der Spirit des Spritzgebäcks

Ja, wie soll da Weihnachtsstimmung aufkommen? Die ist jetzt erst mal hinüber, weil die nämlich der Adventszeit vorbehalten ist. Ältere Menschen erinnern sich noch an die zauberhafte Weihnachtsstimmung im Discounter, als die entsprechenden Leckereien dort erst im Dezember oder maximal Ende November aufgebaut wurden. Was war das stimmungsvoll! Der Magie der Marzipankartoffel, dem Spirit des Spritzgebäcks in Plastikfolie konnte sich keiner entziehen, den Kunden wurde warm ums Herz. Der wahre Geist von Weihnachten war deutlich spürbar noch bis vorne zum ruckelnden Band, wo die unterbezahlte und dennoch gutmütige Kassiererin die Köstlichkeiten mit mildem Lächeln sanft in den Einkaufswagen gleiten ließ. Nicht wahr, so war es doch?! Da war noch eine Weihnachtsstimmung!

Alles versaut

Und jetzt? Steht das Zeug da rum ab August und verdirbt einem alles! Und nach den Weihnachtsferien geht’s gleich weiter. Da stellen sie dann die Osterhasen hin! Im Januar! Wie soll da bitteschön eine Osterstimmung aufkommen?! Es ist Zeit, die Stimme zu erheben. Doch. Weil: Erst versauen SIE Jesus den Geburtstag, dann auch noch die Auferstehung! Man kann von Glück sagen, dass er selbst das gar nicht so eng sieht und sogar noch die Schuld aller auf sich lädt, auch die sehr schwerwiegende Schuld jener, die im August Ausgestochenes in ihre Läden legen.

Wütend zu den Gojibeeren

Den wütenden Kunden aber sind Laune und Appetit erst mal gründlich verdorben. Weihnachtssachen im Herbst! Un-pas-send!!! Nach einem kleinen Kick an die Kipferl geht’s, immer noch empört, schnell weiter zu den Bananen aus Ecuador, den chinesischen Gojibeeren und der XXL-Familienpackung Fischstäbchen aus Takatukaland oder was weiß ich woher – alles saisonales und regionales Superfood, ausgewählt und dargeboten der jeweiligen Jahreszeit entsprechend. Und da wird dann auch die Stimmung gleich ein bisschen besser.