Noch einmal schlummern, dann ist sie endlich da, die aktualisierte Enzyklopädie für alle Expedit-Enthusiasten, Billy-Boys und Malm-Mädels: der neue Ikea-Katalog. Mit 200 Millionen gedruckten Exemplaren ist er weltweit der Hit, übersetzt in 35 Sprachen. Damit schlägt das Möbel-Magazin sowohl die Bibel als auch Harry Potter. Wer will schließlich nicht von den Schweden so richtig schön vermöbelt werden? Seit 69 Jahren flattert der Kult-Katalog auch in fast jeden deutschen Haushalt – genauer: flatterte. Ab morgen liegt er nämlich nicht mehr automatisch vor der Tür unseres hyggeligen Heims. Skåndål! „In diesem Jahr haben wir uns entschieden, weniger Kataloge als üblich zu verschicken“, heißt es. Alter Schwede. Ist aber gut für die Umwelt und gut für die Haushaltskasse – erst recht in Corona-Zeiten. Wer eine Lokus-Lektüre braucht, muss sich die Pax-Poäng-Publikation online bestellen. Oder im blau-gelben Möbelwunderland abholen. Aber hej, nicht weinen. Immerhin kann man vor Ort gleich die neuesten schwedischen Gardinen bejubeln. Und Teelichter powershoppen. Und ein neues Abtropfgestell. Und Firlefanz aus der Fundgrube. Und drei Hotdogs stopfen. Ikea eben: Ich kaufe einfach alles.