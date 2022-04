Einige Regale im Supermarkt sind zwar leer, doch immerhin gibt’s Eierlikör – und davon immer mehr, mehr, mehr! Nicht nur an Ostern fließt der Trunk fortan in Strömen. Eierlikör – hör, hör – ist jetzt nämlich das, was auch das Kirschwasser gern wär’: sexy. Gestern nur die Hausfrauen, heute auch die Hipster: Der Mischmasch aus Eigelb, Zucker und Alkohol zieht immer mehr U-30-Jährige an.

Den Kultlikör gibt’s inzwischen für alle. Den Klassiker für die Traditionsbewussten – da fährt die Oma im Hühnerstall Motorrad. Dickflüssiges mit Bio-Eiern für die Weltverbesserer. Eierlikör in trendy Buddeln mit cleanem Design für die Minimalisten. Eierlikör mit Flavour für den Connaissör. Samtig-süße Kreationen mit Extra-Umdrehungen für Eiertänzer. Und Eierlikör ohne Eier für die Veganer – da lachen ja die Hühner. Das Motto: nicht kippen, sondern nippen.

Das zählt natürlich nicht für den prominentesten Eierlikör-Enthusiasten: Udo Lindenberg malt mit dem Gesöff nicht nur seine „Likörelle“, sondern schmiert damit auch sein Goldkehlchen. Ob das wirklich das Gelbe vom Ei ist? Wie auch immer. Vielleicht hat Osterhasi ja ein Fläschlein im Kühlschrank versteckt. Auch an Ostern gilt das alte Sprichwort: Tust du ins Müsli ’ne Pulle Likör, wird der Tag nur halb so schwör. Friede, Freude, Eierlikör.