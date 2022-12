Sabbernd harren wir gerne vor Geschäften aus. Einst standen wir Schlange für pappsüßen Bubble Tea, für quietschbunte Donuts, dann wieder für Bubble Tea, zwischendurch noch für Bananenbrot, das täglich Brot der Hipster – und nun warten wir sehnsüchtig auf das Trendfutter Zimtschnecken. Der zimtige Hefeteig-Hype verbreitet sich alles andere als im Schneckentempo. Bereits zu beobachten ist die Schnecken-Invasion in Mannheim und Köln, in Berlin und Koblenz: Großstädter stehen sich vor Läden wie „Cinnamood“ die Beine in den hungrigen Bauch für heiße Schneckchen mit Toppings.

Dabei sind die supersüßen Dinger mit oft fünf Euro noch nicht mal supergünstig! Aber das Firlefanz-Futter ist extrem „instagrammable“: Zimtschnecken, gefüllt mit Marmelade und getoppt mit Blaubeer-Cream-Cheese-Frosting und Himbeer-Krümeln – na, da läuft den Followern doch das Zuckerwasser im Munde zusammen.

Was nun als Nächstes kommt? Abwarten und Bubble Tea trinken, die unverwüstliche Perlen-Plörre der Ploppkultur? Vielleicht ist es ja die mit Wackelpudding ummantelte Brezel. Oder Omis in Regenbogen-Kügelchen gewälzte, mit pinkflauschiger Zuckerwatte dekorierte Dampfnudel. Das wäre tolles Futter. Auch für Instagram.