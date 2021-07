Morgenmufflige Fitness-Freaks schlürfen ab sofort Proffee. Der Name setzt sich aus Protein und Kaffee zusammen – und man ahnt vielleicht, was drin sein könnte: Protein und Kaffee. Erfunden hat’s, wie so vieles trendige Trinkbare, die Spaß-App Tiktok. Man koche Kaffee, lasse ihn abkühlen und rühre dann einen Proteindrink unter. Letzterer kann fertig gemixt aus dem Kühlregal oder in Form von Pulver aus dem Fass kommen. Dann runter damit!

Das Getränk passt perfekt in die Ära der Selbstoptimierung, in der man sich nach dem Feierabend nicht mehr zum Bier in der Bar verabredet, sondern zum Shape-Shake im Sportstudio. Klar, Eiweiß hegt und pflegt die Muckis, und es hält lange satt. Muskel-Machos und Gymnastik-Girls futtern deswegen schon lange so pfiffige Protein-Power-Produkte wie Eiweiß-Nudeln, Eiweiß-Toasts und Eiweiß-Riegel. Und jetzt schlürft der Profi eben keinen Hafermilch-Macchiato mehr, sondern Proffee.

Doch auch für alle Couch-Potatos ist der Tiktok-Trunk praktisch: Sie schlafen beim Netflixen nicht mehr so schnell ein. Fortgeschrittene verfeinern ihre Protein-Plörre übrigens mit Eiswürfeln. Da wird nicht gekleckert, sondern geprotzt. Und ab geht die Kaffeefahrt. Prösterchen.