Erst Dad-Sneaker und Gummistiefel, dann Badelatschen und Crocs – in jüngster Zeit gab’s für untenrum jede Menge modische Comebacks des Grauens. Schlimmer geht’s nimmer? Nun ja, ein Must-have aus den Neunzigern und Lieblingsgast aller Bad-Taste-Partys der Nullerjahre ist wieder da, mit toller Wucht: der Plateau-Schuh von Buffalo. Tadah! Junge Leute sind plötzlich wieder vernarrt in Sneaker mit extremen Hochsohlen. So wie einst die bauchfreien Girls und schmerzfreien Boys, die ihre Tamagotchis fütterten und die Spice Girls anschwärmten. Und jetzt, gut 20 Jahre später, findet die Generation TikTok die klobigen Treter für Globetrotter hui, die Knapp-40-Jährigen sagen: pfui.

Warum die unter Turnschuhen montierten XXL-Sohlen nicht abgelaufen sind? Weil sie sooo hässlich sind, dass sie schon wieder sooo hübsch daherkommen. Weil Buffalos auf der Straße vorzüglich zu den ebenfalls wuchtigen SUV-Schlitten passen. Weil man mit den Dingern auf Reisen hervorragend Blusen und Hemden bügeln kann. Und weil natürlich jeder weiß, dass große Schuhe auch große Spuren hinterlassen. Schuhbidu, juhu. Also bitte reinsteigen, ihr Plateau-Prinzessinnen und Buffalo-Bills. Macht euch größer, als ihr seid.