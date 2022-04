Schlabberlook war gestern, Sabberlook ist heute: Das Korsett ist plötzlich äußerst adrett. Das steife Stück Mode, das den Oberkörper eng umhüllt. Ab dem Mittelalter wurde es zwar in erster Linie von Damen getragen, vom Burgfräulein bis hin zur Burlesque-Braut, immer mal wieder aber auch von waschechten Kerlen, vom Dandy bis hin zum Offizier. Brust raus, Bauch rein. Fein.

Spielten Leibstück beziehungsweise Schnürbrust, wie das Korsett auch gerne tituliert wird, sonst zuletzt eher als Fetisch-Fummel oder Orthopädie-Objekt eine Rolle, so hat es sich nun auch in der Popkultur festgezurrt. Das Korsett – wie nett – feiert ein Comeback. Doch nicht aus dominantem Lack und Leder muss es heute sein, nein. Auch kommt es nicht als fleischfarbene Skandaltracht inklusive trichterförmigen Körbchen wie einst bei Madonna daher. Getragen wird die wie auf den Leib geschneiderte Fest-Tagskleidung fortan im Alltag über Shirts, Kleidern, Jacken. Mit flatternden Bändern, Stickereien, Nieten. Das Mieder – nicht mehr bieder.

Weil die Leute sich in der Pandemie so sehr ans Gefangensein gewöhnt haben? Denkbar. Der Trend beruht aber vor allem auf der in unsicheren Zeiten zunehmenden Sehnsucht nach Stabilität. Das Korsett gibt Halt, Rückgrat, ist Stütze der Gesellschaft. Es lässt einen anmutig dastehen, schnürt jegliche Unsicherheiten ab, pusht das Selbstbewusstsein, zaubert den Corona-Speck weg. Und das atemberaubende Accessoire bildet eine zusätzliche Schutzschicht – ideal in Zeiten wirtschaftlicher Not. Den Gürtel enger schnallen? Das kann ja jeder.