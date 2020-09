Was tun, wenn einem langweilig ist? Lustige Videos für Tiktok drehen. Und was tun, wenn die Vorderzähne nicht gleich lang sind? Dümmliche Videos für Tiktok drehen. Vor der Kamera feilen sich neuerdings immer mehr junge Leute – alle kognitiv ein bisschen zu früh um die Ecke abgebogen – ihre Zähne ab, um Ungleichmäßigkeiten zu beseitigen. Autsch. Vor der Kamera für die chinesische Videoschnipsel-App, die chaotisch, bunt und laut ist. Kurz: megaätzend. Nagelfeile und Kauleiste – diese Kombi verursacht sogar beim Zuschauer Zahnschmerzen. Und Übelkeit. Ritsch, ratsch. Das geht an die Zahnsubstanz! Vor Kurzem erst machte der „Beauty-Tipp“ die Runde, gelbe Zähne einfach mal schnell mit einer Wasserstoffperoxid-Lösung zu bleichen. Die tiktoken doch nicht mehr ganz richtig! Immerhin fletschen jetzt auch einige Dentisten ihre Zähne. In dem asozialen Netzwerk klären sie auf, dass man die Beißerchen vielleicht besser nicht raspeln sollte. Weil die Aktion zu bleibenden Schäden führen kann. Und weil das Ganze einfach nur beknackt ist. So. Wer schön sein will, muss feilen? Liebe Kinder zu Hause, bitte nicht anbeißen. Sonst kommt die böse Zahnfee. Und ihr geht auf dem Zahnfleisch.