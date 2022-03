Eis am Stiel? Gähn! Vom Stiel snackt man jetzt Corndogs – und die sind alles andere als spießig. Was die Amis schon lange schmausen, schwappt nun nach Europa. In immer mehr Großstädten kommen Foodisten auf den „Hund“, auf das Trendfutter, das das Beste von Ikea mit den Kochkünsten von „Mägges“ in Einklang bringt: Hotdog-Würstchen werden aufgespießt, mit Teig aus Mais (englisch: corn) ummantelt und in heißem Fett goldgelb ausgebacken. Und weil die kalorienbombige Kreation noch nicht heiß genug ist, wird der Flais-Lolli anschließend getoppt: mit Zucker oder Kartoffelstückchen, mit Chips oder sonstigem Schnickschnack. Zu guter Letzt noch ordentlich Sößchen drauf – und fertig ist der „Mais-Hund“.

Wow! Da wird der Hund in der Fritteuse verrückt. Wau! Pflanzenfresser stecken statt des Würstchens einen Mozzarella-Stick in die Teighülle rein. Feinifein. Da läuft einem das Fett im Mund nicht minder zusammen. Das „Hundefutter“ ist der ideale Anti-Fat-Burner für den Kindergeburtstag. Und jeden nächtlichen Netflix-Exzess. Wem dieser Food-Firlefanz zu fancy ist, der bleibt bei Omis Klassiker: Würstchen im Schlafrock. Die haben genauso viel Stil. Auch ohne Stiel.