Die Pandemie kann echt nicht mehr schlimmer werden? Nun ja. Fast genauso unerfreulich wie das Virus ist der neueste Modetrend: das Comeback der Schlaghose. Das Beinkleid soll dieses Jahr wieder allererste Schlagsahne sein. Doch in Wirklichkeit ist das Teil gruseliger als Schlager. Die Modemacher sprechen jedoch nicht von der guten alten Schlaghose, sondern von der guten neuen „Flared Jeans“. Klar, is’ ja auch hipper für Instagram.

Ihren Ursprung hat die Buxe übrigens in der Arbeitskleidung. Seit jeher haben etwa Zimmerleute die Hose an – das weite Bein soll Holzspäne und Schmutz fernhalten. In den Siebzigern wurde die Schlaghose zum Inbegriff der Hippie-Bewegung, in den Neunzigern zum atmungsinaktiven Must-have in Techno-Tempeln und wiederum ein bisschen später zum Lieblingsfummel bauchfreier Britney-Pop-Girlies. Und jetzt, 2021, ist sie wieder da. Auf einen Schlag. Wieso? Weshalb? Warum? Vielleicht, weil wir uns zu Hause eingesperrt fühlen. So ein bisschen Freiheit tut da doch gut, wenn auch nur untenrum. Oder? Also raus aus den ollen Jogginghosen. Und rein in die dollen „Flared Jeans“. Woodstock-Feeling fürs Homeoffice. Yippie, yippie, Hippie.