Der Modeherbst wird wild: Fummel und Fashion-Firlefanz mit Animal-Print sind so cool wie schon lange nicht mehr. Tierhaut-Couture, natürlich echtpelzfrei. Gedruckt, nicht geschossen. Zieh sich das mal einer an! Ob Schlange, Tiger oder Krokodil – am besten großflächig. Wir kaufen einen Zoo. So. Früher umhüllte man sich mit echtem Tier – in der Steinzeit mit Fell, um nicht zu erfrieren und um Stärke zu demonstrieren: „Guck mal, das Ding hier hab’ ich erlegt.“ Vor einigen Jahrzehnten war es dann der Nerz: „Guck mal, das Ding hier kann ich mir leisten.“ In den Achtzigern und Neunzigern durfte eigentlich nur die toupierte Peggy Bundy in der Serie „Eine schrecklich nette Familie“ in Leo-Leggings herumtigern.

Und heute? Darf’s von allem gerne ein bisschen mehr sein. Minimalismus war gestern, Maximalismus ist heute. Also her mit dem Tierfutter. Wie wär’s mit dem Klassiker, dem Leo-Look? Die Katzenwäsche brüllt nach Aufmerksamkeit, und das ist doch genau das Richtige in der Post-Lockdown-Ära. Die Giraffe ist ebenfalls nicht mehr affig. Nichts falsch macht man bei der Fashion-Safari jedenfalls mit dem Zebra. Streifen kommen schließlich nie aus der Mode. Auch nicht im Großstadt-Dschungel.