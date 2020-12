Minimalismus war gestern, Maximalismus ist heute: 2021 wohnen wir nicht mehr so clean und anti-hyggelig wie in einer Zahnarztpraxis, sondern so dekoriert und eingepfercht wie in einem Kuriositätenkabinett.

„Tchotchke“ heißt dieser neue Interior-Trend. Das hört sich nach slawischer Hausmannskost an, bedeutet aber im Jiddischen so viel wie Schmuckstück. Gemeint ist damit vor allem: Nippes. Das Motto: think big! Fortan werden die im Lockdown mühevoll entrümpelten Stübchen also wieder zugeramscht. Mit Kunst und Kitsch, mit Kreativem und Kuriosem. Hier 27 Vasen, da 13 Schaffelle, dort 67 Duftkerzen. Teppich ziert jetzt nicht mehr nur den Boden, sondern auch die Wand. Und überall gibt’s allerlei Souvenirs von präcoronalen Reisen. Aus den vollen Schubladen wird geschöpft.

Tchotchke? Tschakka! Zu viel des Guten? Das mag Marie Kondos Albtraum sein, ist jetzt aber genau das Richtige. Schließlich müssen wir Dauerstubenhocker uns ja wohlfühlen. Volles Heim, Glück allein. Das Motto fürs neue Jahr lautet also: Mehr ist mehr. Wenn die Geschäfte bald wieder öffnen, darf fleißig geshoppt werden. Klimbim und Krempel, Tinnef und Trödel, Schnickschnack und Staubfänger. Was muss, das muss. Es lebe der Überfluss.