Tüll ist Müll? Für Fashionistas gibt’s zurzeit kaum etwas, das mehr rockt als Röcke aus dem luftigen Material. Bei dem Anblick muss man unweigerlich an Zuckerwatte, weiße Täubchen und Schwanensee denken. Und – natüllich – an die wohl bekannteste Kolumnistin überhaupt: Carrie Bradshaw aus der Kult-Serie „Sex and the City“.

Tüll? Ja, ich wüll! Vom Traualtar auf die Tanzfläche: In den Neunzigern hatte Carrie das Tutu im Vorspann getragen und somit in die Popkultur katapultiert. Und seit dem vor Kurzem gestarteten Comeback der Serie feiert es wieder Hoch-Zeit. Tututata, der Tüllrock ist wieder da! Bei den Netz-Fetzen ist es übrigens wie bei Schokolade: je mehr, desto besser. Tüll in Hüll’ und Füll’.

Schließlich versprüht das Netz-Werk genau die Exzentrik, wonach viele Mädels in Zeiten von labberiger Homeoffice-Mode so sehr schmachten. Plötzlich Prinzessin. Aber auch Jungs werden dieses Mal vertüllt – und das nicht mehr nur fürs karnevalistische Männerballett. So hat der Tüllrock, mindestens genauso luftig wie der Kilt, jüngst haarige Männerstelzen bei den Modenschauen namhafter Designer umhüllt. Das sieht dann nach Tüll-Rock ’n’ Roll aus. Nach Rock-Star. Oder nach Prinz Lillifee. Herrjemine.