Tannenbaum, Adventskranz, Mistelzweig? Nix da. Der wahre Deko-Star im Dezember ist der Weihnachtsstern. Den hat Lieschen Müller besonders gern. Im Discounter wird Euphorbia pulcherrima verramscht. Auf der Fensterbank geht die Topfpflanze dann neben ihrer superspießigen Supermarkt-Schwester ein, der Orchidee.

Fast jede fünfte in Deutschland produzierte Zimmerpflanze ist 2021 ein kurzlebiger Weihnachtsstern. Und es gibt einen Grund, weswegen er für die Biotonne gezüchtet wird: Das Gewächs ist die Ausgeburt des schlechten Geschmacks. Floraler Firlefanz. Gottes Rache an der Botanik. Eine Pflanz’ ohne Eleganz. Oben meist so rot wie Rudolphs Glühweinnase, unten so grün wie Grinchs behaarte Beine. Kitschiger als blinkender Nippes in Nachbars Vorgarten. Erst recht, wenn das Ding einen auf Glam macht und mit Glitzer auf seinem Haupt daherkommt. Warum Jahr für Jahr über 30 Millionen Exemplare über deutsche Verkaufstheken gehen? Weil das Rot zum Fest gehört, wegen Coca-Cola, hohoho. Weil bereits die alten Römer ihre Häuser zur Wintersonnenwende mit roten Äpfeln und grünem Lorbeer zierten, als Zeichen von Fruchtbarkeit und Hoffnung. Und weil der Weihnachtsstern das perfekte Verlegenheitsgeschenk ist. O du schreckliche.