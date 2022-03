Aus Gründen der Hygiene sollten sie täglich gewechselt werden. Die Bundeswehr hat aktuell nicht genug. Helene Fischers Liebhaber hat einst 82 übereinander angezogen und damit einen Weltrekord aufgestellt. Die Rede ist von Unterhosen. Und die sollten ab sofort mit Bedacht ausgewählt werden, denn: Jeder soll sie bestaunen. Mal wieder.

Jene Modesünde aus den Neunzigern kehrt zurück: der Schlüpfer-Blitzer. Mädels hatten ihre hauchdünnen Stringtangas bis zum gepiercten Bauchnabel gestretcht, Jungs ihre labberigen Boxershorts hochgezogen bis zum Gehtnichtmehr. Warum? Das weiß niemand so genau. Nun werden die Liebestöter zwischen Bauchfrei-Tops und tiefergelegten Hüfthosen nicht nur auf Laufstegen wieder ordentlich gelüftet.

Frauen präsentieren etwa beige Slips im Shorts-Stil, und echte Kerle schlüpfen in ganz besondere Schlüpfer. Ripp mit Eingriff ist nicht mehr fein, nein. Mann hat jetzt Beutel-Unterhosen an. Keine Autsch-Slips, sondern Pouch-Slips. Also Buxen mit Beutelchen vorne fürs beste Stück. Eine Art BH für Herren – da wird untenrum gepusht, was das Säckchen hält. Und der Bund dieser Mogelpackung blitzt oben lässig aus der Jeans heraus. Zieh sich das mal einer an! Das ist es, das gemächtige Gesamtpaket.