Mütze und Schal sind in der kalten Jahreszeit ja echt praktisch. Noch viel praktischer ist, dass trendanfällige Frostbeulen jetzt nur noch ein Teil brauchen, um nicht zu bibbern und dabei auch noch hip anzumuten: die Balaklava.

Balakla-was? Hört sich nach Baklava an, nach diesem pappsüßen Blätterteig-Gebäck, ist aber nix anderes als die gute alte Sturmhaube. Also eine Mütze, die Kopf, Hals und Gesicht bedeckt, aber Öffnungen für Augen, Nase und Mund hat. Benannt wurde die Kopfbedeckung nach der Stadt Balaklawa, Mitte des 19. Jahrhunderts ein Schauplatz des Krim-Kriegs. Die Strickhäubchen dienten den Soldaten im eisigen Winter als Frostschutz. Heute mag der Sturmhauben-Style zwar durchaus beängstigend wirken, irgendwie aber auch cool.

Warum so viele Modeschöpfer Hals über Kopf das Accessoire für Hals und Kopf in ihre Kollektionen aufgenommen haben? Weil natürlich niemand in seiner kalten Wohnung erfrieren soll. Und weil die Menschen sich durchs FFP2-Fetzen-Dauertragen ja ohnehin ans Vermummen gewöhnt haben. Man mag die Balaklava nun total toll oder total oll finden. Jedenfalls fühlt man sich gut geschützt. Wie ein Bankräuber, wie ein Skihaserl, wie ein Pornostar. Oder wie ein Teletubby.