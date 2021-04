Die einen haben in der Pandemie ihre Leidenschaft fürs Puzzeln oder Bananenbrot-Backen entdeckt, die anderen ihre Lust an längst vergessenen Outdoor-Belustigungen. So drehen sich nicht nur wieder Hula-Hoop-Reifen um die Hüften, sondern auch immer mehr Rollen unter den Füßen. Rollschuhe erleben nämlich eine Renaissance.

Rollschuhfahren – das mag nach Kindergeburtstag klingen und böse Erinnerungen an Schürfwunden oder gar an das Musical „Starlight Express“ hervorrufen. Doch 2021 wird die kleine Schwester des Eiskunstlaufs bei Instagram und Tiktok als supermegahippes Jamskating vermarktet – und ab geht’s. Dabei handelt sich um einen halsbrecherisch anmutenden Mix aus Tanz und Aerobic-Bewegungen. Schwofte man in den Achtzigern nachts auf Rollen durch die Clubs, so jamskatet man heute tagsüber auf Rollen durch die Gassen. Natürlich ohne Knieschützer – die zwickenden Dinger sind ja stillos. Jo.

Dass man mit Rhythmischer Rollschuhgymnastik übrigens richtig Kohle scheffeln kann, das beweist eine Berlinerin, die den Jamskate-Hype befeuert: Das Influencer-Rollergirl Oumi Janta gleitet bei Instagram leichtfüßig dem Sommer entgegen. Bis der Trend wieder so daherkommt wie die Hartplastik-Rollen von damals: abgefahren.