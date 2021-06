Was macht man, wenn man auf eine Schlange trifft? Man stellt sich brav hinten an. Doch manche Schlangen toppen neuerdings alles: die vor Läden mit getoppten Donuts. Fast-Foodisten stehen sich die Beine in die hungrigen Bäuche – für ringförmiges Hefegebäck. Natürlich nicht für 08/15-Kringel mit simpler Glasur, sondern für Edelteile mit effekthascherischem XXL-Zuckerschock-Topping. Mit Krokant, Brause, Gummigetier, Kokos, Erdbeeren, Sirup, Schoki undsoweiterundsofort.

Ob in Berlin, Landau, Pirmasens oder Grevenbroich: Die Kette „Royal Donuts“ befeuert den Hype um die kleinen Ringe, die große Ringe um die Hüften zaubern. Wieso? Weshalb? Warum? Nach monatelangem Corona-Frust weiß eben jeder: Zu viel des Guten ist jetzt genau richtig. Mehr ist mehr. Dann reden auch noch alle über Sport und Bio – da ist solch ein Donut anstelle einer Fitnessuhr am Handgelenk doch ein echtes Statement. Die Kringel helfen Kalorien-Königinnen und Simpsons-Sympathisanten, wieder die innere Mitte zu finden. Und dann sind die Prachtstücke auch noch so instagramkompatibel (#foodporn)! Also stehen wir brav Schlange für „Buttercookie Bombs“ und „Powder Chocs“. Maximal ungesund, maximal sexy. Bauchweh gibt’s gratis on top.