Corona hat ja auch was Gutes: Das Virus rettet die Podcasts vor dem Aussterben. Die Audio-Dateien, die man sich aus dem Netz zieht und anhört, wenn man nix Besseres zu tun hat. Vor allem Deutschlands Superstar-Virologe Christian Drosten hat mit seinem zig Millionen Male gestreamten „Corona-Update“ dafür gesorgt, dass wir in Podcasts verliebt sind – bis über beide Ohren. Sie sind zwar schon 20 Jahre alt, haben jedoch nie viel von sich hören lassen. Mainstream war das Hörspiel nie – obwohl „Podcast“ das Wort des Jahres 2005 war. Und heute? Sind die Audio-Dateien plötzlich cooler als TikTok, Instagram und Youtube zusammen. Hörst du das? Beim Busfahren und Bügeln, beim Backen und Baden. Zu jedem noch so nischigen Thema gibt’s einen Ohrenschmaus, manchmal sogar mit Video. Alle sollen die Ohren spitzen, wenn geplappert wird: Hobby-Ornithologen, Maschinenbauer, Selbstoptimierer. Und natürlich alle Drosten-Fans: Ab Dienstag datet sie uns nach einem Päuschen nämlich endlich wieder up, die Corona-Koryphäe. Im Gegensatz zu Netflix verplempern wir unsere Freizeit mit solchen Podcasts wenigstens sinnvoll. Und wir üben dabei das, was wir verlernt haben: das Zuhören. Man höre und staune.