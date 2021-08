Plopp. Was gibt’s Befriedigenderes, plopp, als Luftpolsterfolie mit den Fingern zum Platzen zu bringen? Plopp. Neuerdings gibt’s eine Alternative, die unendliche Glücksgefühle verspricht: „Pop its“. Das sind knallbunte Silikonförmchen mit weichen Blasen, die man hinunterdrücken kann und dabei lustig ploppen. Plopp. Eben wie Knallfolie. Mit dem Unterschied, dass man die „Pop it“-Bubbles immer und immer wieder eindrücken kann. Plopp. Einmal geploppt, nie mehr gestoppt: Sind die Bläschen alle gedrückt, wendet man die Form – Spiel und Spaß gehen von vorne los. Aktuell ploppen die Förmchen überall auf, auf dem Schulhof und bei Tiktok. Ploppen ist jetzt populär. Ganz große Kunst, quasi Plopp-Art. Plopp. Was das alles bringt? So einiges, sagt man. „Pop its“ gehören nämlich zu den pädagogischen Spielzeugen, die die Konzentration fördern und überschüssige Energie abbauen sollen. Plopp. Anti-Stress-Spiele für Groß und Klein. Wie fein. Also feiern wir den Fummel-Firlefanz, wir zappelphilippigen Drückeberger und schlafmützigen Knallköpfe. Plopp. Lassen wir’s mal so richtig knallen. Bis die Silikon-Dinger out sind. Vom Plopp zum Flop. Dann nutzen wir sie eben als Eiswürfelformen. Plopp.