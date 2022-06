Was kommt dabei heraus, wenn Espresso, Orangensaft und Langeweile aufeinandertreffen? Natürlich etwas Ultimatives: der Trunk der Stund. Freunde der gepflegten Kaffeekultur sollten jetzt vielleicht besser nicht weiterlesen, für alle anspruchslosen Morgenmuffel gibt’s hier exklusiv das pfiffige Rezept zum Zubereiten im heimischen Saftladen: Man nehme Espresso, Eiswürfel und kippe Orangensaft drüber. Zack, fertig! Und runter. Anschließend ist man munter – und konzentrierter als der O-Saft.

Entstanden ist der Hype – kaum zu glauben – durch Tiktok, die Spaß-App, bekannt für frechen Food-Firlefanz. Da hat irgendein zaubertrunkener Miraculix ein bitteres Käffchen mit süßsaurem O zusammengebraut – und das ganze Internet so: oho! Der merkwürdige Mix erinnert so ein bisschen an Spezi, Cola küsst Orange und so, und in der Tat schmeckt die braune Brühe speziell. Pfui? Oder hui? Praktisch jedenfalls ist: Den morgendlichen Vitamin- und Koffein-Kick gibt es nun aus einem Trinkgefäß. Voll toll. Bleibt eigentlich nur das Problemchen, dass der Trend-Trunk noch keinen fancy Namen hat, wie es sich für einen Sommer-Schlürf-Spaß gehört. Ospresso? Orangsso? Nennen wir ihn doch einfach Depress-O.