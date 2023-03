Wenn das Leben dir Orangen gibt, dreh das Wasser auf: Lifestyler mampfen neuerdings Zitrusfrüchte unter der Dusche. Ja, Morgenstund hat jetzt Orangen im Mund. Im Netz, vor allem bei Tiktok, sind sie unter dem Hashtag #orangeshower in aller Munde. Zum einen hat das Frucht-Futtern unter warmem Wasser den Vorteil, dass klebriger Saft an Kinn und Händen gleich weggespült wird. Eine saubere Sache also. Zum anderen soll die Dusch-Orange Wunder bewirken: Hitze und Feuchtigkeit sollen Geschmack und Geruch verstärken – und das kann Stress abbauen, das Wohlbefinden pushen, Lebensfreude schenken.

Juhuuu! Wer braucht schon diese künstlichen Badebomben aus dem Luxus-Laden, wenn’s natürliche Vitaminbomben aus dem Discounter gibt? Überhaupt ist es nach dem monatelangen Wassersparzwang und erzwungener Waschlappen-Katzenwäsche voll toll, endlich wieder dem heimischen Wellness-Wahn zu frönen. Privat-Spa – ja! Und wer weiß, vielleicht hilft die Frucht auf dem Fleisch ja auch bei Orangenhaut?! Welche Wohlfühl-Welle als Nächstes folgt? Mit Wassermelonen planschen vielleicht. Die Beißerchen mit Zitronensaft schrubben. Granatäpfel in der Kloschüssel entkernen. Alles Banane.