Akupunktur ist echt nix für Angsthasen: Mit hauchfeinen Nadeln wird man aufgespießt. Wer gesund sein will, muss leiden. Autsch. Doch energetische Blockaden im Körper kann man jetzt angeblich auch ganz ohne Wehwehchen lösen – mit Kügelchen. Bei dem gehypten Naturheilverfahren „Ear Seeding“ klebt man sich winzige Kügelchen in Gold oder Silber gezielt in der Ohrmuschel auf. Die kleinen „Samen“, die wie Mini-Piercings daherkommen, stimulieren mit leichtem Druck das Nervensystem. Helfen sollen die Zauberkügelchen etwa bei Migräne, Stress, Schlafstörungen, ja sogar beim Abnehmen.

Hört, hört! Im Prinzip ist das alles nichts anderes als die gute alte Akupressur, wie sie in China seit Jahrhunderten zelebriert wird. Doch unter dem noblen Namen „Ear Seeding“ lässt sich der Firlefanz natürlich viel besser vermarkten – und Fashion-Victims lassen sich ja gerne übers Ohr hauen. Immerhin werden die Bling-Bling-Kügelchen mit einer Art Ohr-Landkarte geliefert, damit man die Reflexpunkte vorm Badezimmerspiegel ganz easy lokalisieren kann. Ob die Lebensenergie Qi dann wieder durch unsere dauergestressten Leiber flutscht? Ohrenschmaus? Oder Ohrengraus?

Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen wir unseren Ohrenarzt oder Influencer.