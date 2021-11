Früher hieß Shopping noch Einkaufen, und der Sale nannte sich Schlussverkauf. Ja, das Geldausgeben ist komplizierter geworden, erst recht im November. Lust- und Frustkäufer fragen sich dann immer: Warum ist am Ende des Geldes immer noch so viel Monat übrig? Verständlich, schließlich jagt ein Schnäppchen das nächste. Lieber sparen, als gar kein Geld ausgeben. Billig? Will ich!

Los geht die Rabattschlacht nächste Woche. Wer braucht schon Karneval oder Sankt Martin, wenn er am 11.11. den „Singles’ Day“ feiern kann? Yay! Am umsatzstärksten Online-Shopping-Tag der Welt, made in China, locken Online-Shops mit XXL-Rabatten. Schni-Schna-Schnäppchen. Weiter geht’s am vierten Freitag des Monats: Am „Black Friday“, dem Weltspartag für Sparschweine, laden dann auch Einzelhändler zum Rabatt-Rudel-Bummeln ein. Kaufrausch im Kaufhaus: „Lassen Sie mich durch, ich bin Einkäufer!“

Wer sich von seinem Blackout am „Black Freu-Day“ erholen möchte: Am 27. November ist der „Kauf-nix-Tag“. 24 Stunden ohne Konsumterror. Viel länger dürfte die Verschnauf-Kauf-Pause aber auch nicht sein, schließlich gibt’s am Montag darauf erneut Schnäppchen für alle Sparvögel und Preisköniginnen, am „Cyber Monday“. Hyper, hyper! Ich kaufe, also bin ich.