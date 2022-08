Eine Kugel Vanille? Zwei Kugeln Zitrone? Drei Kugeln Schlumpf? Nix da! Diesen Sommer geht’s so richtig rund: Fortan gibt’s gleich Hunderte Kugeln auf einmal, genauer: Kügelchen. „Mini Melts“ sind der coolste Eis-Trend. Das sind kleine Perlen zum Löffeln aus der Tüte oder dem Becher. Mithilfe von flüssigem Stickstoff werden die Kügelchen bei minus 197 Grad hergestellt. Durch das Schockfrosten wird weniger Wasser im Eis gebunden – was für mehr Aroma sorgen soll. Nice.

Die Eiszeit bricht herein: In immer mehr Supermärkten gibt’s die Perlen zu kaufen, hier und da sogar auch an Automaten. Das ist wahrer Eiskunstkauf. „Mini Melts“ – nicht nur den kleinen Schleckermäulern gefällt’s, sondern auch vielen großen Eisprinzessinnen und Schneemännern.

Wem das Perlenfutter nicht in die Waffeltüte kommt, der kann sich ja bei der Eisdiele um die Ecke einen Bollen der Eissorte des Jahres ins Hörnchen drücken lassen. Nach „Mango-Chili“, „Bienenstich“ und „German Black Forest“ ist sie dieses Jahr besonders mediterran: Stracciatella mit Rosmarin. Mamma mia, Rosmariiiiihn! Wenn der Milcheis-Schokosplitter-Klassiker auf das harzige Heilkraut trifft. Tja, das Leben ist nun mal kein Zuckerschlecken.