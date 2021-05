Topfpflanzen? Waren lange nur was für Spießer. Heute sind sie als Top-Pflanzen so in wie nie. Ob auf der Fensterbank oder bei Instagram. Klar, wir bleiben zu Hause – und dort soll’s schön grün sein. Für alle Flora-Fans gibt’s jetzt sogar eine Alternative zum Strelitzien-Shopping im Gartenmarkt: Pflanzenkreisel. Die neue Internetplattform vernetzt Zeitgenossen mit grünen Daumen. Man kann Gewächse und Ableger verscherbeln, tauschen oder sogar für umme ergattern. Auch Samen und Knollen gibt’s.

Das Grüne liegt so nah: Im Umkreis findet man auf diese Weise fremdländische Botanik fürs Küchenregal oder einen Gummibaum fürs Gästeklo. So ein bisschen „gebrauchtes“ Grün passt natürlich perfekt zu den hippen Themen Naturbewusstsein und Nachhaltigkeit, und es sorgt ganz nebenbei für ein besseres Raumklima. Also alles im grünen Bereich, im grünen Reich.

Pflanz-Eleganz holt man sich übrigens mit der modischen Monstera ins Haus. Mit ihrer ornamentalen Schönheit war sie einst der Liebling von Picasso und Matisse, heute ist sie das Must-have großstädtischer Dschungelkönige. Nächstes Jahr blüht uns dann etwas Neues. Vielleicht ist es ja der kleine grüne Kaktus. Draußen am Balkon. Hollari, hollari, hollaro.