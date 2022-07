Sommer, Sonne, Schopfbedeckung: Nicht nur die Temperaturen sind echt hot, sondern auch die Kreationen für den Kopf. Hütchenspieler, aufgepasst: Obenrum wird jetzt Fischerhut getragen, also Hut mit nach unten abfallender Krempe.

Das ist doch ein alter Hut?! Klar, aber er steht allen gut. Einst für Fischer entwickelt, damit ihnen das Hirn nicht weggebrutzelt wird, hat er es nun nach ganz oben geschafft, quasi vom Angelgeschäft direkt auf den Laufsteg. Fischers Fritz fischt frische Fashion. Frische Fashion fischt Fischers Fritz. Zum Trend trägt auch der neumodische Name „Bucket Hat“ bei. Eimer-Hut also.

Zieh an, zieh an! Ob mit schmaler oder breiter Krempe, ob aus atmungsaktiver Baumwolle oder feinem Kalbsleder, ob grabsteingrau oder giftgrün – Designer bringen alles unter einen Hut. Der Kopfschmuck erinnert zwar an jenen „Sie haben mich ins Gesicht gefilmt“-Pegida-Pöbler mit schwarz-rot-güldenem Anglerhut, der 2018 als „Hutbürger“ lustige Berühmtheit erlangte. Inzwischen geht’s aber auch cool: Beim Eurovision Song Contest thronte ein besonders hippes Exemplar auf dem Haupt des Sängers aus der Ukraine, aus pinkem Flausch und tief ins Gesicht gezogen.

So sehen Sieger aus. Chapeau!