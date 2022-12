Zwischen Wienerle und Wichtelschrott soll’s zwar gepflegt zugehen, aber irgendwie auch bequem. Schließlich lautet das Motto vor allem an Heiligabend: erst Kartoffelsalat, dann Couch-Potato. Schlips oder Pailletten-Röckchen? Weg mit dem Edel-Teil, her mit dem Ekel-Teil: Auch dieses Jahr greifen Festtagsfashionisten am besten wieder in die unterste Schublade zum Weihnachtspulli. Erst Scherz, dann Schmerz, heute Kommerz: Der „Ugly Christmas Sweater“ hat eine kuriose Karriere hingelegt. Stolz wird er getragen von Ministerpräsidenten, der britischen Königsfamily und sonstiger Strickeria. Auch jetzt gilt: In ist, wer drin ist. Also ziehen wir uns warm an! Wie wär’s mit einem hübsch-hässlichen Exemplar mit pfiffigem „Väterchen Frust“-Schriftzug? Oder mit einem giftgrünen Flausch-Seelenwärmer im Grinch-Style? Nicht ugly genug? Dann darf’s vielleicht ein Lametta-Pullunder mit hektisch blinkenden LED-Lämpchen sein. Wenn dieses Mal schon an der Weihnachtsbeleuchtung gespart wird, sollen wenigstens die Körper funkeln. So ganz nebenbei punktet man mit so ’nem fancy Fest-Fetzen bei der ganzen Familie, sogar bei Oma Strickliesel und Onkel Wolle. Bling, Stöffchen, Blingelingeling.