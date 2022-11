Männer haben gerne die Hosen voll. All ihre Habseligkeiten stopfen sie in die Hosentaschen: den Geldbeutel, das Smartphone, die Bohrmaschine. Mit etwas Manneskraft passt da aber auch echt alles rein. Verbeulte Hosen sehen jedoch nicht nur unsexy aus, sondern können auch gefährlich sein. Handystrahlung und Kronjuwelen und so.

Wie gut, dass Mann nun Tasche trägt. Nicht das Sixpack Bier, keinen Rucksack, keine Aktentasche, keine Plastiktüte und auch keine Brieftasche mit Handgelenkschlaufe à la Horst Schlämmer, sondern eine richtige Tasche, eine Handtasche eben. Je kleiner, desto feiner. Das ist der Trend für alle Mode-Männer da draußen.

Die Herrenhandtasche muss lebendig sein! Sie hat sogar einen ulkigen Namen: Murse, kurz für „male purse“. Ob minimalistisch und eckig als kleines Schwarzes oder, wer tief in die Tasche greifen will, mit hedonistischem LV-Monogramm zum Proll-Protzen – alles kann für den Mann.

Genderfluide Grenzüberschreitung? Mannomann! Hier wird kein Männlichkeitsbild attackiert. Auch echte Kerle können getrost Taschen tragen, deren Inhalt weder Sportklamotten noch Werkzeuge sind. Stinkt und klimpert dann auch nicht so. Vom Bad Boy zum Bag Boy.