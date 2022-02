Und plötzlich ist es da, das erste graue Haar – oh ja! War die Entdeckung dieser Verschleiß-Erscheinung bislang für viele der Weltuntergang, ist sie ab sofort wie ein Sechser im Lotto. Schönfärberei für alle: 2022 sind nicht mehr nur nachts alle Haare grau, sondern auch tagsüber. Man trägt sie – wie schon vor ein paar Jahren – in allen möglichen Abstufungen. Fifty Shades of Grey. Ging man einst zur Frisierstube, um den grauen Ansatz kolorieren zu lassen, so geht man heute hin, weil die komplette Mähne zur Grauzone werden soll.

Klingt komisch, is’ aber so. Grau = wow! Also weg mit dem Anti-Grau-Shampoo, her mit dem Silber-Shampoo! Praktisch: Früher oder später mutiert jeder ganz automatisch zum grauen Mäuschen. Mit 20 oder 30. Mit 40 oder ab 50. Natürlich grau. Auf Außenstehende mag die Grau-Schau zwar wirken, als gäbe es einen Dauer-Lockdown. Aber hey, ist doch egal. Vertrau Grau. Schließlich steht es für Eleganz, Sachlichkeit, Ausgeglichenheit. Und die Haare passen nicht nur hervorragend zu unserem tristen Alltag und unserer grauen Gefühlswelt, sondern auch zur Wohnungseinrichtung. Graue Wand, graue Couch, grauer Beton-Tisch. Voll toll. Oder grauenvoll.