Chia, Açai, Goji? Diese Superfoods mampft inzwischen ja jeder. Jetzt gibt’s auch was zum Schlürfen, das ebenfalls super sein soll. Supergesund, supernatürlich, supereklig: Chlorophyll-Wasser. Das ist der Trunk der Stund. Wasser mit Chlorophyll. Wer will? Hört sich nach Dschungelcamp-Prüfung an – und ist genauso kötzlich wie grüne Brokkoli-Brennnessel-Blattspinat-Smoothies.

Das Blattgrün ist gefragter als Blattgold: Unter dem Hashtag #chlorophyllwater gibt es im Netz Hunderttausende Fotos und Videos von Gläsern mit schleimigem Giftgrün. Abwasser marsch! Chlorophyll kennen wir ja noch aus dem Bio-Unterricht in der siebten Klasse. Kleine Auffrischung: Das ist der grüne Farbstoff, der in Pflanzen und Algen bei der Fotosynthese für die Energiegewinnung zuständig ist. So. Und warum kippt man die Pflanzen-Plörre jetzt auf einmal? Das Chlorophyll soll toxische Substanzen aus dem Körper schwemmen. Man munkelt sogar, dass sich Pickel und Mitesser verdrücken sollen. Sagenhaft! Zu kaufen gibt’s Chlorophyll-Tropfen übrigens in schicken Apothekerflaschen. Alternativ kann man aber bestimmt auch abgestandenes Wunderwasser aus dem Aquarium bechern. Wer schön sein will, muss leiden. Prösterchen.