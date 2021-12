Glühwein ist ein echter Klassiker. Er gehört zur Weihnachtszeit wie Gin zu Tonic. Aber irgendwann kann man das zimtige Heißgetränk aus der Gulaschkanone auch nicht mehr schlürfen, so süß und so klebrig. Abwechslung muss her – und die ist schnell gefunden.

Spekulatius, Lebkuchen und Zimtsterne werden jetzt nämlich mit Glüh-Gin hinuntergespült. Das winterliche In-Getränk, echt verdammt heiß, hat noch mehr Wumms als sein großer Bruder, ist aber nicht so pappig – und Hände, Bäuche und Herzen wärmt er definitiv genauso gut. Gin, Ginchen, Gingelingegin!

Zubereitet wird Glüh-Gin übrigens ähnlich wie der 08/15-Glühwein, allerdings – Überraschung – mit Gin anstelle von Wein. Feinifein. Rezepte für das Mixgetränk aus der Wacholder-Spirituose und fruchtigen Säften sowie winterlichen Gewürzen findet man zuhauf im Netz. Inzwischen gibt’s sogar schon fertige Glüh-Gin-Gewürzmischungen zu kaufen. Die ganz Faulen greifen direkt zur Buddel mit bereits fertig abgefülltem Glüh-Gin aus dem Discounter um die Ecke. Ginsalabim. Bei Instagram protzen schon einige mit ihrem neuen Lieblingsheißgetränk, natürlich prunkvoller geschmückt als so manche glitzernde Lametta-Nordmanntanne. Gin-gle Bells!

Also blinkende Bommelmütze aufziehen und hoch die Tasse. Lasst uns froh und munter sein. Daheim. Ohne sinnliches Weihnachtsmarkt-Feeling mutiert Weihnachten ja ohnehin wieder zu einem ginlichen Weinnachten. Gluck, gluck, Glühck.