Was wär’ die Welt bloß ohne Netflix? Nix! Die einen könnten wohl ohne die Serie „Squid Game“ nicht leben, andere nicht ohne „Modern Family“. Doch das ist alles nur öder Zeitvertreib! Zum Glück ist seit Kurzem wieder die Retterin der Menschheit da: Marie Kondo. Jup, die Feng-Shui-Fee, die uns eingetrichtert hat, dass es nur eine Art der Aufbewahrung für Socken gibt: fein säuberlich gedrittelt und aufrecht stehend in Boxen. Check. In ihrer zweiten Netflix-Serie „Glück und Freude mit Marie Kondo“ bringt sie zwar wieder Ordnung in die Schränke, aber auch in alle anderen Lebensbereiche. Also auch in Jobs und Beziehungen. Welch Glück, welch Freude.

Los, ordnen wir nicht nur unser trautes Heim, sondern auch unseren Job. Sortieren wir die Büroklammern wie unsere Manschettenknöpfe. Arrangieren wir die Kündigung auf dem Schreibtisch der Chefin, gedrittelt und aufrecht stehend. Und misten wir doch gleich noch ein paar Menschen aus. Nach dem Spätjahrsputz im Kreise der Liebsten darf bleiben, wer Freude in uns entfacht, wer „Joy sparkt“, wie Minimalismus-Marie immer postuliert. Weg mit dem Partner, der die Schuhe nie ins Regal stellt. Und die Treter gleich mit. Alles. Muss. Raus.