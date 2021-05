Bärte sind ja nach wie vor trendy. Doch jetzt müssen sie ab. Echt saubere Sache.

Viel Bart trugen einst vor allem die Mächtigen. Götter, Herrscher, Hipster. Viel Bart trägt mittlerweile jeder Mann, der kann. Klar, was ist schon maskuliner als Gesichtsgestrüpp? Doch in den haarigen Zeiten von Corona sollten sich haarige Jungs das Gesichtshaar abrasieren. Nicht stutzen, frisieren, trimmen, sondern komplett entfernen. Kahlschlag. Was vor Kurzem nur eine Frage des Stils war, ist jetzt nämlich eine Frage der Sicherheit. Laut Forschern hausen in Bärten mehr Bakterien als in Hundefell – und jetzt kommt Corona dazu. Bei Infizierten bleiben die Viren beim Tratschen, Atmen, Schmatzen und Hüsteln im Wildwuchs leicht hängen. Und auch für bislang vom Virus verschonte Bartträger birgt das Haar Risiken: Beim Herumfummeln im Gesicht können Viren von den Händen in den Bart geschmiert werden und von dort ganz easy in Mund, Nase, Augen gelangen. Wie unpraktisch. Laut Robert-Koch-Institut beeinträchtigen sowohl Voll- als auch Dreitagebärte noch dazu die Schutzwirkung von Masken. Und überhaupt: Matte mit Maske? Sieht doch aus wie ’ne Hecke mit Decke! Mit glattem Babyface geht Mann viel unbeschwerter durchs aktuell ohnehin so beschwerliche Leben. Also weg mit dem Bart. Echt hart.