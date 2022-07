Acerola, Aronia und Açai, Goji, Quinoa und Spirulina – das sind die Retter aus dem Reformhaus. Die Superfoods versprechen, dass wir länger, hübscher, gesünder leben werden. Auch Chia, die Omega-3-Fettsäure-Bombe. Oh, mega! Die braunen Samen kennt man ja aus dem Chia-Pudding, dem Birchermüsli des 21. Jahrhunderts.

Ganz neu: Das Azteken-Futter schüttet man fortan auch ins Glas, nebst warmem Wasser und frischem Zitronensaft. Nach gut zehn Minuten sind die Samen aufgequollen. Dann wird gekippt, nicht genippt. Warum? Weil das Gesöff auf Tiktok in aller Munde ist. Und weil der Samengenuss verdauungsfördernd sein und gegen Blähbäuche helfen soll. Als „Internal Shower“ wird der warme Zaubertrunk glorifiziert: Wie eine Dusche soll er den Körper reinigen, nur eben von innen statt von außen. Praktisch für alle Warmduscher da draußen. Doch oben rein, unten raus? Experten bezweifeln, dass das Superfood bei Superverstopfung hilft. Aber schadet ja nicht. Es sei denn, man verträgt den superfoodigen Körner-Kaviar nicht so super. Der „Internal Shower“ wäre dann ein Inferno-Schauer. Dann probiert man’s halt mit den superbilligen Leinsamen. Was Oma noch wusste. Amen.