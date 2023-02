Sieht aus wie totes Tier, fühlt sich an wie totes Tier, ist aber kein totes Tier: Kakteen sind die neuen Kühe, für die Fashion-Industrie zumindest. Immer mehr Designer verbannen echtes Leder vom Laufsteg und setzen dafür auf Imitate aus Kaktus. Hollari, hollari, hollaro. Ob hippes Overshirt, knapper Minirock oder geräumiger Weekender – kein Tier muss dafür getötet, keine Haut mit giftiger Säure zu Leder gegerbt werden. Und wir wollen ja auch gar nicht so genau wissen, wie aus einem Tier eine Tasche wird. Da ist es doch viel besser fürs Gewissen, wie bei der Pflanzenwurst fürs Abendbrot, zum Teilzeit-Veganer zu mutieren. Grüner Daumen nach oben!

Vor allem der Feigenkaktus aus Mexiko, der wenig Wasser braucht, wird von Mode-Menschen als Super-Sukkulent gefeiert. Arriba! Seine Scheiben werden zermatscht und getrocknet, dann mit dem Kunststoff Polyurethan vermischt und auf Baumwollstoff aufgebracht. Fertig ist das nachhaltige Fake-Leder! Dass zwar auch böses Plastik dabei ist, ist zwar nicht so sexy, aber hey: Irgendwas ist doch immer. Also: Handschuhe aus Schaf sind mäh, Jacken aus Kuh sind buh! Echtes Leder ist der neue Pelz: out. Es lebe der kleine grüne Kaktus. Auf der Haut.