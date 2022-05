Früher Job-Outfit, heute Top-Outfit: Die Jeanshose avancierte von der simplen Arbeiterhose für Goldgräber und Cowboys zur lifestyligen Freizeithose, zur allroundigen Alltagsklamotte.

Dabei gab’s bislang die folgende Regel zu beachten: Eine Hose aus Denim darf nie, nie, nie mit einer Jeansjacke kombiniert werden. Doch jetzt muss man wohl Jeans von Kopf bis Fuß tragen – Jacke wie Hose. Gestern Schrott, heute hot. Denim-on-Demin-Look sagen Modeopfer zu dem einstigen Fashion-Fauxpas. Doppel-Denim. Der Trend geht also zu Doppel D, ganz ohne Date mit dem Beauty-Doc.

Brokeback-Mountain-Feeling für alle: Der robuste Baumwollstoff kann moon- oder stonewashed sein, mit Löchern oder Farbspritzern, hell oder dunkel. Alles geht, was bis vor Kurzem absolut gar nicht ging. Na, zieh sich das mal einer an.

Fortgeschrittene Fashion-Fans schlüpfen fortan übrigens nicht nur in Jeansjacke und Jeanshose, sondern auch noch in Jeanshemd und Jeansschuhe. Alles in Blau. Und fertig ist es, das trendy Schlumpf-Outfit für großstädtische Cowgirls und Cowboys. Yee-haw! Perfekt fürs Büro, für den roten Teppich und fürs Ausmisten des Pferdestalls. Als Krönung am besten mit einem Denim-Hut. Nur Mut.