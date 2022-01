Nach der Quelle der ewigen Jugend suchen wir schon lange. Immer älter werden, aber immer jung aussehen – ja, ich will! Botox macht’s möglich. In der Mittagspause mal eben schnell die faltige Fratze wegspritzen lassen? Ist total normal. Dank Beauty-Doc verschwinden Mimik und alles, was uns voneinander unterscheidet. Alles läuft wieder glatt, bei Botox-Barbies und Botox-Boys.

Gute Miene zum bösen Spiel: Corona hat laut Fachärzten sogar zu einem regelrechten Botox-Boom geführt. Wieso? Weshalb? Warum? Na, weil man bei Videokonferenzen im Homeoffice oben hübsch aussehen will – und nicht so zerknittert wie die Jogginghose untenrum. Und weil wir mittlerweile an Spritzen gewöhnt sind.

Jetzt gibt’s sogar veganes Botox, ganz ohne tierische Proteine. Diese Nachricht dürfte Harald Glööckler ein „Lächeln“ ins Gesicht zaubern! Der fleischlos lebende Wahl-Pfäälzer ist einer der bekanntesten Botoxer überhaupt. Gerade erst hat er sich fürs Dschungelcamp mit Botox boostern lassen – unter den Achseln, damit er zwischen Kakerlaken-Dusche und Kotzfrucht-Cocktail nicht müffelt. Hört sich ja schon nach Dschungelprüfung an. Böötox to go. Einfach unter die Arme klemmen. Autsch.