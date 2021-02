Für mich soll’s rote Rosen regnen? Vielleicht Tulpen von der Tanke. „Schatz, danke!“ Heute ist Valentinstag – und dieser Tag ist aktuell irgendwie genauso prickelnd und romantisch wie jeder andere auch. Der Bischof Valentin von Terni, auf den der Tag der Zweisamkeit zurückgehen soll (Wikipedia ist sich da aber nicht so sicher), hätte es bestimmt geliebt, dass es dieses Mal wegen Corona nicht ganz so viel Kommerz-Terz gibt. Doch wer braucht schon Pralinen oder Plüschbärchis, wenn man einen Partner hat? Alle lieben Liebenden können froh sein, in diesen Zeiten nicht alleine hausen zu müssen. Schließlich haben Deutsche während des Lockdowns nicht nur öfter Sex als sonst, sondern auch besseren. Sagen Forscher. Und überhaupt soll es nur wenige Dinge geben, die seit gut einem Jahr beliebter sind als: Kondome und Sexspielzeug. Und Klopapier. Der flotte Dreierpack. So.

Wer seinem Schnuckiputzi heute dennoch eine Freude bereiten möchte: Im Netz gibt’s zum Beispiel Online-Tanzkurse – fürs romantische Näherkommen im heimischen Wohnzimmer. Dirty Dancing. Oder man genießt den ganzen Tag gemeinsam im Bett. Und Tanke-Tulpen kann man ja auch noch schnell holen. Sicher ist sicher.