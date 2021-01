Rache kann ein Albtraum sein, besonders in Pandemiezeiten! Die Polizei in Israel verdächtigt einen 35-jährigen Gesundheitsbeamten aus dem Norden des Landes, sein Amt missbraucht und seine Ex-Partnerin gleich vier Mal in eine nicht erforderliche Corona-Quarantäne geschickt zu haben. Der Mann hatte seine frühere Freundin per SMS aus dem Gesundheitsministerium mehrfach aufgefordert, sich in häusliche Isolation zu begeben. In Israel setzt das Gesundheitsministerium SMS ein, um über Isolationsbestimmungen zu informieren. Begründet hat der Mann die Anordnung laut Polizei mit einem angeblichen Kontakt zu einer infizierten Person. Aufgeflogen ist der Schwindel, weil die Frau nach jeder SMS Einspruch einlegte, der Behörde der Vorgang nicht koscher erschien und sie die Polizei einschaltete. Israel war in den vergangenen Monaten von der Corona-Pandemie stark betroffen und hatte strenge Lockdown-Regeln in Kraft gesetzt. Touristen und Rückkehrer aus dem Ausland wurden zeitweise gleich am Flughafen Ben Gurion in Quarantäne geschickt (Foto). Das kleine Land mit seinen neun Millionen Einwohnern hat bereits am 20. Dezember mit Impfungen begonnen.