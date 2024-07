Das satirische Spottlicht der RHEINPFALZ am SONNTAG zum Zustand der Politik in Berlin.

Materialforscher, Theologen und Esoteriker sind monatelang jeweils für sich und in Doppelschichten der Frage nachgegangen, was die Ampelkoalition in Berlin noch zusammenhält. Das Ergebnis liegt der RHEINPFALZ am SONNTAG nun exklusiv vor.

Die Materialforscher stellen demnach zweifelsfrei fest: Kleber, Kitt und Kleister sind es keinesfalls.

Die Theologen verkünden: Glaube und Hoffnung können es auch nicht sein – außer vielleicht beim, wir zitieren, „Phänomen Scholz“, das allerdings nach eigenem Bekunden nicht nur alle Wahlen gewinnen, sondern auch Meere teilen und Manna regnen lassen könne.

Eine verlässliche Antwort lieferte wie stets allein die Esoterik: Die Ampel existiere nur noch wegen der Panik von CDU/CSU, demnächst regieren zu müssen.