Liebig-Museum in Gießen:

Frau Doktor im Hörsaal

Ob es für Angela Merkel ein Ausflug in ihre Vergangenheit war? Die promovierte Physikerin besuchte in Gießen eine Produktionsstätte des Impfherstellers Biontech und dann das Liebig-Museum. Dort wird die Erinnerung an Justus von Liebig gepflegt, einen Pionier der Agrochemie. Andächtig sitzt Merkel im Hörsaal, in dem das Mobiliar aussieht wie zu Liebigs Zeiten vor fast 200 Jahren, und mag an ihre Vorlesungen an der Uni Leipzig gedacht haben. Ihre Doktorarbeit, auf einer mechanischen Schreibmaschine getippt, lautete: „Der Einfluss der räumlichen Korrelation auf die Reaktionsgeschwindigkeit bei bimolekularen Elementarreaktionen in dichten Medien.“ Äh – okay, nächstes Thema.