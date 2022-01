Unsere Satire zu den Vorwürfen gegen den emeritierten Papst Benedikt XVI.

„Wir sind Papst“ war eine Schlagzeile, die die Nation im Jahr 2005 bewegte. 2013 waren dann „Wir sind der erste Papst seit über 700 Jahren, der freiwillig zurücktrat“ oder kurz „Wir sind Ex-Papst“ schon deutlich weniger massentauglich, wenngleich die Botschaften insofern noch als originell durchgehen konnten, als damals nur die wenigsten Deutschen noch eine wache Erinnerung an Papst Coelestin V. hatten, der das Amt 1294 zugunsten von Bonifaz VIII. niedergelegt hatte. Der Slogan 2022 ist allerdings endgültig unbrauchbar für jegliche nationale Euphorisierung. „Wir sind Ex-Papst mit unaufgeklärten Vorwürfen der Missbrauchsvertuschung in unserer Zeit in München und Freising an der Backe“. Himmel, hilf!