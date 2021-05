Die OooooEeeeSssseeeeDeeee, hicks, tschuldigung, die OECD, die Gesssellschaf-ft f-für w-wirtschaftliche Sssusammenarbeit u-und E-enthick-lung, issst be-besssorgt, weil in der P-Pandemieee viele Me-enschen mehr trinken w-würden. In D-D-Deutschllll, äh, Schlaaand, w-wurde ssswansischssswansisch besssondersss viel Alolol konssserviert, nein, konssstruiert, äh, egal. U-umgerechnet sssweieinhalb F-Flaschen W-Wein pro Kopf in der W-Woche! Ein Gl-gluck, dasss hier die Paalsss issst. Sssonssst müssste man sssisch echt Sssorgen machen. Aber sssobald sssie die Insssidensss an die L-L-Leberwerte ko-koppeln ...