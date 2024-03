Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

E Kolumne uff Pälzisch mit Musik vum Ennio Morricone

Palz. Wohnzimmer. Die Sunneunnergangssunn blinzelt durch e runnergelossenes Rollo, un aus’m W-Lan-Lautsprecher bloost Ennio Morricone. Morricone, kurz bevor uff de staawiche Gass vun emme Weschternkaff en Revolver aus’m Holschter schnerrt.

Uff de äänd Längsseit vum Wohnzimmerdisch steh ich mit enre halwer volle Flasch. Uff de anner Längsseit huggt die Dannde Liesel mit ihrm leere Glas.

Aus’m Lautsprecher schrammeln Geiche un en Maulhowwel. Die Melodie werd lauter un schriller. E Gewitter kurz vorm erschte Blitz. En leere Zuuch, wu mit Vollgas in en Sackbahnhof rast. Meine Mitbewohnerin ihr linki Aachebrau, bevor se sich zwää Millimeter noch Norde beweecht.

Die Dannde Liesel schiebt ihr Glas fascht uumerklich in mei Richtung. Ich steier mit de Konnjaggflasch druff zu, de Aastellwinkel, aus de Horizontale betracht’t, uff exakt zwölf Grad. So, dass nix vorne rausdrobbst, un so, dass ich, wann ich es owwere End vum Flaschehals iwwer de Mitt vum Glas zum Halte gebroocht hab, eischenke kann – ohne Zeitverzuuch un mit maximaler Eleganz.

Die Musik setzt aus.

Un