Was bittschää, finnen die Leit eigentlich am Frank-Walter Steinmeier?

Nit geloche: Bevor ich die Kolumne g’schriwwe habb, hawwich mich e halwi Stunn lang uff de Debbich g’huckt, im Schneidersitz, un hab meditiert. „Reech dich nit uff ...“, hawwich g’saacht. Zichmool. Ganz langsam un sanft. Ich hab vorher sogar en Beruhichungstee getrunke.

Es hot nit funktioniert.

Ich habb mer sogar iwwerlecht:

Hawwich velleicht änner an de Waffel?

Hawwich irchendwann de Fade verlore?

Awwer dann hawwich mer g’saacht:

Ich kann nit de äänziche Mensch im Land sei, wu en dicke Hals hot, dass der Steinmeier nochemol fünf Johr lang Bundesbrässident sei soll. En Mann, wu so oft bewiese hot, dass er vor allen an äns denkt: an sich selwer.

Froochen Se emol de Beckekurt, vun wem un wie hinnerfotzich er 2008 als SPD-Baddeivorsitzender abg’säächt worre isch, sellemols am Schwielowsee. Kanzlerkandidat vun de SPD (erfolglos) war kurz druff – de Steinmeier. 2012 hot de selwe Steinmeier dann quasi im Alläägang de Start vum Peer Steinbrück seine Kampagne als neggschder SPD-Kanzlerkandidat in de Sand g’setzt. Es war unserm jetziche Bundesbrässident wichdicher, sein eichene Verzicht in Szene zu setze, als em Steinbrück en Ufftritt se gönne. So macht er des, de Steinmeier. Ganz ehrlich: Die Dannde Liesel isch brässidialer, ach was, sogar mein Kumbel Fred! Un des will ebbes hääße.

Was bleibt dann bis jetzt hänge vun fascht fünf Johr Bundesbrässident Steinmeier? Bei mir emol: nix. Die äänzich historisch Leischdung vun einichermaße erwähnenswertem Rang isch die Tatsach, dass er sich – des war im Mai ’21 – als erschder Bundesbrässident in 72 Johr Bundesrepubik selwer fer noch e Amtszeit nominiert hot. So frech un dreischt war noch känner.

Endlich emol e Fraa im Amt? Velleicht jemand vun de Griene odder vun de FDP? E bissel Spielraum fer de Scholz un die SPD in de Koalitionsverhannlunge? Velleicht, ja velleicht sogar emol e Debatte, in de Baddeie un im Volk, iwwer die Frooch, was fer e Art geischdichi Fiehrung unser Land braucht? Peifedeckel! Verbaut un verbockt vun de uuverhohlene Ambition vun ämme äänzelne geniale Taktiker in eichener Sach. Es gebt fer de Steinmeier nämlich vor allem ää Staatsräsong, un die hääßt Frank-Walter.

Un jetzt werd er also baddeiiwwergreifend wiedergewählt. Kann mir des, bittebittebitte, emol jemand erkläre?

Dankschää im voraus. Ich mään jo blooß.