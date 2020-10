Deutschland, Deutschland, über alles, über wirklich alles lässt sich streiten – nur nicht über Deinen Erfolg. Über Dich redet die ganze Welt – und das sogar meistens gut. Einig, recht und frei bist Du, nun ja, ein wenig besserwisser- und pälzerkrischerisch vielleicht, minimal germanüberängstlich und eine Nuance zu orientiert am Export, eine Prise zu alternativlos regiert von immerun dewigen Kanzlerinnen und -ern, ein bisschen zu schlecht gekleidet, ein paar Kilo zu dick, hier einen Anflug zu übergegendert, dort eine Idee zu stramm im Schritt, jüngst noch einen Hauch dieselverstaubt und ganz leicht whatsappchatdemoliert. Aber ey, Land! Alles in allem bist Du voll knorke, oder sagen wir’s in der überlieferten Sprache unserer Söhne und Töchter: You are really motherfucking cool.