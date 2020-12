Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot vom RKI ausging, dass alle Welt zu Hause bleibe. Und jedermann blieb daheim, dass er die anderen schütze, ein jeglicher in seiner Stadt. Da machte sich aber auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, auf dass er sich in Quarantäne begebe mit Maria, seinem vertrauten Weibe; die war schwanger. Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass die Ausgangssperre eintrat. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe; denn sie hatten sonst keinen Raum – Beherbergungsverbot.