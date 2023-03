Nee, nee, Gerhard Schröder ist nicht der Laufbursche Putins, der verdeckte Zahlungen vom Präsidenten-Freund erhalten hat. Der Schröder läuft nämlich gar nicht, der schlendert höchstens. Und trinkt auch mal ne Flasche Bier. Der Joschka Fischer, der ist gelaufen. Nur rein sportlich natürlich. Und was verdient denn so ein russischer Laufbursche überhaupt. Doch bestenfalls Mindestlohn. Und den auch noch in Rubeln. Das ist doch gar nix. Davon könnte sich der Schröder weder Kaschmirschal noch Kamelhaarmantel leisten. Noch nicht mal eine Scheidung. Nee, der Schröder ist sauber. Lupenrein sogar. So wie der Putin. mko ürzel_Glosse>